Doi bărbați înarmați au intrat în hotelul aflat în apropierea Bulevardului Champs-Elysees, în jurul orei locale 21:30. Acolo, cei doi hoți au spart vitrinele și au furat mai multe bijuterii, creații ale unor case celebre. Infractorii nu au fost prinși încă, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Acum, poliția încearcă să îi găsească pe vinovați, iar o anchetă a fost încredințată Brigăzii pentru Combaterea Infracționalității din cadrul Poliției Judiciare din Paris.

Conform presei franceze, unul dintre cei doi hoți purta o cască, o jachetă, jogging negru și șosete albe. Acesta purta o geantă pe umăr, în care era depozitat un ciocan, cu care a și spart vitrinele. Bărbatul i-ar fi amenințat pe angajații hotelului înainte de a pune mâna pe mai multe bijuterii și de a urca pe scuterul condus de complicele său.

There was a robbery at the George V yesterday. Two armed men entered the luxury hotel around 9:30 p.m. and stole jewelry from major jewelry brands after breaking several windows. Security at other palaces in Paris have been stepped up as a result. The police is investigating.