Cei 160 de pasageri şi şase membri ai echipajului nu au suferit răni. Aceştia au părăsit avionul şi au fost transportaţi cu autobuzul la terminal, au precizat FAA şi United Airlines.

Avionul venise din Memphis.

United a anunţat că va muta aeronava din zona căii de rulare imediat ce va putea.

FAA a precizat că va investiga incidentul.

