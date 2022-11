Un depozit petrolier din regiunea Rusiei Briansk, oraş la 150 km de graniţa cu Ucraina, era în flăcări miercuri, potrivit guvernatorului local, citat de France Presse şi Reuters, potrivit agerpres.ro.



"Ard rezervoare cu produse petroliere în cartierul Surajski", a declarat pe reţelele sociale guvernatorul, Aleksandr Bogomaz. "Echipe de pompieri şi salvatori sunt la faţa locului", a adăugat el.

In Surazhai district of Bryansk region, Russia, a fire broke out at an oil depot. 2 oil storage facilities are on fire.

According to Russian media, the fire occurred due to an unknown drone that dropped ammunition pic.twitter.com/LXKeQUfosu