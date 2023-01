"O posibilă cauză este un scurtcircuit. Angajații Ministerului Situațiilor de Urgență lucrează în acest moment. Nu au fost victime. Informația că 'a fost un incendiu în incinta de lucru' nu este adevărată. Vorbim despre etajele subsolului", a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zakharova, pe canalul ei de Telegram, potrivit presei moscovite.

Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a precizat că „o cerere a fost înregistrată la adresa: Piața Smolenskaya-Sennaya, 30, clădirea 2".

Pompierii au mers la fața locului, iar recunoașterea este în curs de desfășurare, a precizat serviciul de presă pentru sursa citată.

The Foreign Ministry building in Moscow caught fire today. It's said the blaze started in a "technical room". The fire was soon extinguished. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/4TY0edN1ME