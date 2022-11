Un incendiu produs într-o fabrică din centrul Chinei a făcut cel puţin 38 de morţi, a transmis, marţi, agenţia oficială Xinhua, citând autorităţile locale. Incendiul a avut loc luni după-amiază, într-o fabrică din orașul Anyang, în provincia centrală Henan, a precizat agenția oficială chineză, fără a oferi mai multe detalii.

Presa de stat a precizat că serviciile de salvare au primit primele informaţii despre un incendiu la ora 16:22 (0822 GMT), la Kaixinda Trading Co.

"După ce a primit alarma, detaşamentul municipal de salvare al pompierilor a trimis imediat forţe la faţa locului", a raportat CCTV.

"Unităţile de securitate publică, de intervenţie în caz de urgenţă, administraţia municipală şi unităţile de alimentare cu energie electrică s-au grăbit la faţa locului în acelaşi timp pentru a efectua lucrări de urgenţă şi de salvare", a precizat acesta, adăugând că incendiul a fost stins până în jurul orei locale 23:00.

Autorităţile au declarat că au fost reţinuţi „suspecţi criminali” în legătură cu incendiul, dar nu au oferit detalii suplimentare.

