Angajații centralei cer cu disperare forțelor rusești să înceteze atacul și să nu mai pună în pericol securitatea întregii lumi.

"Nu mai trageți în instalația nucleară! Încetați focul imediat! Puneți în pericol securitatea întregii lumi! Funcționarea unor elemente vitale ale centralei Zaporojie ar putea fi întreruptă", se aude în filmare.

“Stop firing” staff at Zaporizhzhia nuclear power plant pleaded with Russian soldiers as they directed fire on buildings.



Video sent to @MarcSantoraNYT and verified by @brenna__smith @dim109 w @anglistories @robinnyc7



More: https://t.co/eBd3JTJRrN pic.twitter.com/S1YJWZIYDc