Alexandr Dughin - a cărui fiică Daria Dugina a fost ucisă după ce mașina în care se afla a fost aruncată în aer în seara zilei de 20 august, lângă satul Bolșie Vyazemy (regiunea Moscova) - a făcut referire, în postarea citată, la cartea „Creanga de aur”, de James Frazer, unde regele este ucis, relatează defapt.ro.

În această ficțiune, regele este ucis fiindcă nu a reușit să aducă ploaia în vreme de secetă.

„Îi dăm Conducătorului deplina putere absolută, iar el ne salvează pe toți, poporul, statul, oamenii, cetățenii, într-un moment critic. Dacă pentru asta se înconjoară de r***t sau scuipă pe justiția socială, asta e neplăcut, dar doar dacă ne salvează.

Altfel – soarta «regelui ploilor»”, a scris Dughin, pe Telegram.

Due to the defeat in Kherson, Alexander Dugin has called for execution of Vladimir Putin.



And so it begins..#Ukraine pic.twitter.com/p0bolb3baw