Câteva zeci de persoane au fost reţinute şi un poliţist a fost rănit în incidente între manifestanţi şi forţele de ordine survenite la Paris, în timpul demonstraţiilor de 1 mai, relatează AFP.

La orele 17.00, un număr de 53 de persoane fuseseră arestate, a indicat ministrul de interne Gerald Darmanin.

Un poliţist a fost "grav rănit, suferind arsuri în urma aruncării unui cocteil Molotov", a menţionat acesta.

Protestul din Paris nu s-a oprit. Luni seară, la ora 23:00, ora României, pe străzile din Paris, oamenii mărșăluiau, alături de mii de polițiști.

Centrala sindicală CGT a asigurat că la Paris au luat parte la manifestaţie 550.000 de oameni şi 2,3 milioane în întreaga Franţă. Ministerul de interne urma să publice mai târziu cifrele în acest sens.

La Strasbourg, manifestanții au ars un manechin cu chipul președintelui Emmanuel Macron.

🇫🇷 France - Massive Nationwide Protests Against Macron Government underway❗ In Strasbourg (Eastern France / Alasace) protesters burnt a mannequin representing Macron. #FranceProtests #Macron #Protest pic.twitter.com/Z12gJ8nI6W

La Nantes, în vestul Franţei, au avut loc de asemenea ciocniri violente între manifestanţi şi forţele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene la lansările de proiectile.

Et rebelote à #Nantes les forces de l'ordre veulent pourrir ce #1erMai qui se déroulait bien jusque là !

Toc toc #Macron , toc toc les forces de l'ordre, on ne lâchera rien , on n'abandonnera jamais nos revendications ✊

Et oubliez pas #OnTientLaNuit partout en France 🤙 pic.twitter.com/uWLaRTYbEX