Războiul din Ucraina continuă iar în zonele părăsite de soldații ruși sunt descoperite tot mai multe cadavre ale civililor ucraineni. Oficialii oraşului Mariupol susţin că ocupanţii ruşi au început exhumarea cadavrelor îngropate în curţile blocurilor rezidenţiale. Ei încearcă, astfel, să scape de posibilele dovezi ale crimelor comise împotriva civililor în timpul invaziei. De cealaltă parte, sancțiunile împotriva Rusiei, continuă. Printre țările care au luat noi măsuri se numără Polonia, care interzice importurile de cărbune din Rusia și Belarus, dar și Japonia. În plus, The New York Times anunță că Uniunea Europeană va introduce embargoul asupra pertolului rusesc după data de 24 aprilie. Explicația este legată de alergerile prezidențiale din Franța.