Furtuna a lovit puternic, duminică, măturând zonele de coastă din Oman. Vântul a atins viteze între 120 și 150 km/h.

Mii de persoane au fost evacuate din zonele de coastă din Oman, iar străzile din capitala Muscat au fost acoperite de ape, scrie BBC.

Cyclone "Shaheen" to hit muscat b/w 6 to 9 pm, some major disturbances covered in this thread from various parts of Oman .

