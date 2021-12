Racheta spațială, denumită Angara-A5, a fost lansată de pe cosmodromul din Plesețk, din nord-estul Rusiei.

Racheta poartă numele unui râu din Siberia și se bazează pe o tehnologie revoluționară, care poluează mai puțin. Combustibilul folosit pentru propulsare este un amestec de kerosen și oxigen lichid.

