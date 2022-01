Alţi patru copii au fost răniţi în explozia produsă în apropierea unei şcoli din satul Baiganan, districtul Lal Pur, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernatorului din Nangarhar, Qazi Mullah Adel, a indicat, luni, o oficialitate locală pentru agenţia DPA.

