Suprafața afectată depășește 2.500 de metri pătrați. Peste 100 de persoane au fost implicate în stingerea focului.

„Stingerea este complicată de încărcătura mare de incendiu din interiorul clădirii, de amenajarea complexă a clădirii", au precizat reprezentanții Ministerului.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP