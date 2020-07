Donald Trump vrea amânarea alegerilor. Ce dubii are președintele SUA legat de votul prin corespondență

Actualul președinte american vrea o amânare până în momentul în care oamenii vor putea să-și exercite dreptul la vot în mod corect și în siguranță. Poziția lui Trump pe rețeaua socială vine pe fondul deciziei autorităților de a simplifica votul prin corespondență pe foundul pandemiei de SARS-CoV-2. Într-un carusel de postări pe Twitter, Trump a afirmat că votul prin corespondență din Noiembrie ar reprezenta „cel mai inexact și mai fraudulos scrutin din istorie” și „o mare rușine pentru SUA.”

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???