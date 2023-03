Procurorii din Manhattan i-au semnalat lui Trump că s-ar putea confrunta cu acuzaţii penale legate de presupusul său rol în plăţile făcute către starul porno Stormy Daniels pentru ca aceasta să nu dezvăluie legătura pe care aceasta a avut-o cu el, a transmis New York Times, citând patru surse anonime, conform The Guardian.

Fostului preşedinte i s-a spus că poate apărea în faţa unui mare juriu, săptămâna viitoare, dacă doreşte să depună mărturie, ceea ce înseamnă, în general, că punerea sub acuzare este aproape. Un avocat al lui Trump a confirmat pentru Reuters că Trump a fost invitat să depună mărturie.

Dacă Trump va fi acuzat, ar marca prima punere sub acuzare unui fost preşedinte şi ar amplifica problemelor legale pe care le are în timp ce vrea să obţină o nouă nominalizare republicană pentru candidatura la preşedinţie în 2024.

Donald Trump: este o vânătoare de vrăjitoare

Pe platforma socială Truth Social, Trump a numit acţiunea o vânătoare de vrăjitoare politică. „Nu am greşit absolut nimic, nu am avut niciodată o aventură cu Stormy Daniels şi nici nu mi-aş fi dorit să am o aventură cu ea. Aceasta este o vânătoare de vrăjitoare politică, care încearcă să-l doboare pe candidatul principal, de departe, în Partidul Republican", a susţinut fostul preşedinte.

Daniels a declarat că a avut relaţii sexuale cu fostul preşedinte şi a primit 130.000 de dolari înainte de alegerile prezidenţiale din 2016 pentru a nu vorbi despre întâlnirea ei cu Trump, care neagă că acest lucru s-a întâmplat, iar în 2018 le-a spus jurnaliştilor că nu ştie nimic despre o plată către Daniels.