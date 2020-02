Donald Trump, primele declarații după ACHITARE: „Am suferit un CALVAR”

Adversarii noștri ”au făcut imposibilul pentru a ne distruge și răni dur țara”, a spus el după un mic dejun în prezența responsabililor religioși și politici la Washington, în primul său discurs după votul de miercuri.

Democrații ”știu că ce fac este greșit dar își pun interesele lor înainte celor ale țării noastre minunate”, în timp ce Senatul, cu o majoritate republicană, ”a avut rigoarea morală și forța de a face ceea ce știau că este corect”, a spus Trump.

"I don’t like people who use their faith as justification for doing what they know is wrong, nor do I like people who say ‘I pray for you’ when they know that’s not so."



- President @realDonaldTrump#NationalPrayerBreakfast pic.twitter.com/MODhW7o0by