„Kathy a încetat subit din viaţă în noaptea de 24 spre 25 decembrie 2022, când se afla împreună cu familia şi prietenii pentru a celebra Crăciunul. Kathy a părăsit această lume aşa cum şi-a trăit viaţa - iubind, râzând, depănând amintiri", a declarat Bettye Odle, într-un comunicat al LPGA, citat de Agerpres.



„Lumea golfului şi lumea în general a pierdut una dintre cele mai incredibile femei ale sale odată cu moartea lui Kathy Whitworth. Kathy a fost o adevărată campioană, atât pe terenul de golf, cât şi în afara acestuia", a declarat comisarul LPGA, Mollie Marcoux Samaan.



S-a născut la 27 septembrie 1939, în Monahans, Texas, Statele Unite. A absolvit Colegiul Odessa din Texas. A devenit jucătoare profesionistă la 19 ani, aderând la LPGA (Ladies Professional Golf Association) în decembrie 1958.



Kathy Whitworth a câştigat primul din cele 88 de turnee din LPGA în 1962, iar ultimul în 1985.



A fost desemnată de 7 ori jucătoarea anului LPGA (1966-69, 1971-73) şi de 7 ori câştigătoare a Trofeului Vare (1965-67, 1969-72), cel mai mare din istoria LPGA, conform https://www.lpga.com/.



În 1962, a câştigat primul ei turneu la Kelly Girl Open.



Între 1962 şi 1982, a câştigat 82 de titluri LPGA; victoria ei la CPC International în 1982, cea de-a 82-a, a egalat-o cu Mickey Wright, membru al LPGA Tour Hall of Fame.



În 1967, a obţinut al 30-lea titlu LPGA din carieră, la Raleigh Ladies Invitational, la vârsta de 27 de ani şi 6 luni, fiind a doua cea mai tânără jucătoare cu 30 de victorii (Mickey Wright fiind cel mai tânăr).



A câştigat 8 turnee în 1965, 9 în 1966, 8 în 1967 şi 10 în 1968, mai indică sursa citată.



În 1970, a câştigat Orange Blossom Classic pentru al treilea an la rând, devenind a patra jucătoare din istoria LPGA care a câştigat acelaşi eveniment de trei ori consecutiv.



A devenit, în 1975, a şaptea membră a LPGA Tour Hall of Fame.



În 1981, locul trei la U.S. Women's Open a făcut-o prima jucătoare din istoria LPGA care a depăşit pragul de un milion de dolari în circuit.



A egalat, în 1983, recordul lui Sam Snead, de 84 de victorii oficiale în golf profesionist, la Women's Kemper Open.



În 1985, avea să înregistreze ultima ei victorie oficială şi a 88-a a carierei la United Virginia Bank Classic.



În 2005, s-a retras oficial din golful competitiv, după ce a concurat în BJ's Charity Classic, un eveniment din Turneul Women's Senior Golf.