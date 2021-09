Cristina Sevilla, partenera sa de scenă, a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare.

,,Draga mea Maria, o artistă minunată, dar, înainte de toate, prietana mea, ne-a părăsit astăzi", a scris Cristina Sevilla, pe contul său de Instagram, anunțând vestea.

Cine a fost artista María Mendiola

María Mendiola a format trupa Baccara cu o altă cântăreață, Mayte Mateos, în 1977, când ambele erau dansatoare de flamenco, care dansau pentru turiști pe insula Fuerteventura din arhipelagul Insulele Canare, potrivit BBC.

Cele două au fost remarcate de directorul unei case de discuri și au semnat un contract cu RCA Records din Marea Britanie, care le-a oferit piesa "Yes Sir, I Can Boogie" ca prim single. Au avut un succes imens cu melodia și au vândut peste 16 milioane de còpii, mai mult decât orice alt grup feminin.

După ce "Yes Sir, I Can Boogie" a ajuns în fruntea topurilor în 1977, albumul de debut al celor două a devenit un succes imediat, iar al doilea lor single, "Sorry I am a Lady", le-a dus în Top 10 și în 1978. Au participat și la Eurovision, cu melodia "Parlez-Vous Français?", din partea Luxemburgului, și au ieșit pe locul 7.

La mijlocul anilor 1980, cele două componente ale grupului s-au despărțit, formând două versiuni concurente ale trupei: Baccara și New Baccara. Grupul Mariei Mendiola, cu Marisa Pérez alături, a avut succes mai mare, scoțând mai multe hit-uri în 1980: "Touch Me", "Fantasy Boy", "Call Me Up".

După ce Marisa Pérez a ieșit din noul grup, a fost înlocuită în 2008 Cristina Sevilla, care sâmbătă a venit cu vestea morții Maríei Mendiola pe pagina de Instagram a grupului Baccara.