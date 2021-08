Fiica lui Pat Hitchcock, Katie O’Connell-Fiala, a confirmat că mama sa a murit luni, în Thousand Oaks, California, potrivit Variety.

De-a lungul carierei sale, actrița a jucat în mai multe filme memorabile, regizate chiar de către tatăl său.

Pat Hitchcock a jucat în filme precum „Strangers on a Train”, „Psycho” şi „Stage Fright”. În „Psycho”, Hitchcock a jucat-o pe Caroline, colega de birou a lui Janet Leigh. În „Strangers on a Train”, a fost Barbara Morton, sora personajului interpretat de Ruth Roman.

În anii 1970, a jucat în filme de televiziune: „Skateboard”, „Six Characters in Search of an Author” şi „Ladies of the Corridor”.

Cine a fost Patricia Hitchcock

Patricia Hitchcock s-a născut pe 7 iulie 1928 și a început actoria pe Broadway, în piesa „Violet”. Ulterior, ea s-a retras pentru a-şi creşte copilul. Cu toate acestea, nu a putut sta departe de lumea cinematografiei. Pat Hitchcock a contribuit la Mystery Magazine a lui Alfred Hitchcock şi a scris, împreună cu Laurent Bouzereau, biografia mamei sale, „Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

Patricia Hitchcock avea trei fiice, Mary Stone, Tere Carrubba şi Katie O’Connell-Fiala, avocată la Amblin Partners.