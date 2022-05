Bruce MacVittie, actorul „American Buffalo”, „Barney Miller”, „Sex and the City” și „The Sopranos”, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, la spital.

Născut pe 14 octombrie 1956 în Providence, Rhode Island, MacVittie a început să joace în liceu și a absolvit Universitatea Boston înainte de a se muta la New York în 1979. Un an mai târziu, a devenit membru al Ensemble Studio Theatre după ce l-a interpretat pe Danny. Bailey în producția lui Edward Allen Baker What's So Beautiful About A Sunset Over Prairie Avenue?

În 1983, MacVittie a devenit supleantul lui James Hayden în producția American Buffalo a lui David Mamet, care i-a jucat pe Al Pacino și JJ Johnston. Și ulterior a făcut un turneu cu acea piesă de teatru în SUA și a apărut în West End din Londra cu Pacino și Johnson.

A jucat rolul lui Alan Miller, întâlnirea cu Mirandei în Sex and the City , și a jucat alături de Stanley Tucci și Michael Beach în 40 de episoade din The Street, care a fost filmată în Newark, New Jersey.

MacVittie a apărut în filmele The Cotton Club al lui Francis Ford Coppola, Born on the Fourth of July și The Doors al lui Oliver Stone, Hannibal al lui Ridley Scott și Million Dollar Baby al lui Clint Eastwood .

Unul dintre ultimele roluri ale lui MacVittie a fost în The Way They See Us de Ava DuVernay pentru Netflix.