"Sistemul sovietic de serviciu militar (a cărui mentalitate am conservat-o) este foarte simplu. Cea mai mare dorință a oricărui miliar este să BUBUIE ceva, ca să fim sinceri. Cu cât armele disponibile sunt mai moderne și mai puternice, cu atât este mai mare nevoia internă de a le dezvolta. Categoria „scump” în psihologia militară nu este aplicabilă dacă nu provine din salariul tău," a scris pe Telegram cel cunoscut sub pseudonimul de "colonelul Șuvalov", tradus în engleză de cunoscutul blogger militar Dmitri.

"Al doilea punct sunt rapoartele. Poți ști când lovești o momeală și nu vehiculul inamicului, poți suspecta asta, dar dacă momeala per ansamblu nu este rea și te ajută la raport, atunci o lovești și raportezi succesul către conducere. Orice ofițer sovietic (pe care îi pupă în c*r mulți oameni azi) ar fi făcut exact același lucru”, a scris „colonelul”.

Militarul a descris și sistemul piramidal prin care planul este umflat fără rușine și remușcări, pe fiecare treaptă ierarhică, la fel cum se făcea în perioada comunistă.

„Fiindcă raportul tău despre lovirea țintei (mai ales dacă este una 'grasă') este o bucurie pentru tine și pentru autorități, și pentru autoritățile autorităților. Dar dacă tu (...) scrii un raport plictisitor că 'ținta detectată s-a dovedit a fi falsă și părea nepotrivit să o lovim din cauza necesității de a păstra munițiile ghidate de precizie', atunci vei deveni un ****nar atât pentru autorități, cât și pentru ceilalți ofițeri”.

Ofițerul rus susține că și omologii ucrainenii au aceeași mentalitate, fiindcă instruiți tot în școli sovietice, dar au fost nevoiți să și-o schimbe pentru că raportările privind distrugerile verificate de experții occidentali.

„Acum voi spune un lucru josnic și nepopular, dar vreau să aud măcar un ofițer activ să spună că mint: înainte, dar și după apariția echipamentelor militare occidentale, o metodă foarte populară de a raporta mai sus rezultate pozitive este de a trage în echipamentele deja distruse ale inamicului”, a mai afirmat militarul.

„Un Bradley, care a fost lovit de un tun antitanc ieri, poate să fie țintit frumos astăzi din elicoptere, iar mâine îl poți lovi cu obuziere autopropulsate. Cu înregistrări video, rapoarte, toate unghiurile potrivite. Deci acesta devine nu unul, ci trei Bradley-uri distruse”, explică „Colonelul Șuvalov”.

Ofițerul rus a explicat ;i faptul spune că situația are nevoie de o „soluție externă” întrucât în armată ea nici nu este văzută ca o problemă deoarece „conducerea militară

„Conducerea militară trăiește în universul ei, îți cere rapoartele necesare, iar dacă realitatea nu corespunde cu ele, atunci este o problemă cu realutatea".

