Episodul s-a petrecut la Dialogului de la Raisina, una dintre puținele conferințe internaționale majore care mai invită oficiali ruși, care este găzduită de think tank-ul Observer Research Foundation din India.

În momentul în care Serghei Lavrov spune că „războiul căruia noi încercăm să-i punem capăt și care a fost lansat împotriva noastră folosindu-se poporul ucrainean”, în sală s-au auzit hohote de râs, urmate apoi de o apostrofare.

În acel moment, Lavrov își pierde pentru câteva clipe firul discursului, repetând de 3 ori "a influențat".

