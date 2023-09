Autoritățile din Maroc au decretat stare de urgență și trei zile de doliu național după cutremurul puternic ce a produs peste 4.000 de victime, morți și răniți.

Armata, împreună cu toate serviciile de urgență și forțele de ordine intervin în orașele distruse. Organizația Națiunilor Unite anunță că este pregătită să ajute guvernul marocan în eforturile de salvare. Spania, Franța și Israel au anunțat deja că vor sprijini statul african, iar după ani întregi de ostilitate, chiar și Algeria, țara vecină, este dispusă să ajute după catastrofă.

