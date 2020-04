Descoperire şoc: cine sunt oamenii cu ochi verzi din China despre care nu se ştia nimic

Acestia sunt descendentii unui sat ce a fost colonizat de ramasitele unei legiuni ce a luptat in Orient pe vremea Imperiului Roman. Acestia s-au stabilit in zona dupa ce au pierdut batalia cu parthienii, un popor ce traia in Irakul de astazi.

Romanii au pierdut, undeva in anul 53 inaintea erei noastre, fiind stopati din extinderea imperiului in Est, iar mai multi membri ai legiunii infrante au migrat in zona, refuzand sa se mai intoarca la Roma, scrie sport.ro. Astfel au luat nastere familiile mixte, intre romani si chinezii din zona, urmasii lor din ziua de azi avand 56% ADN de european si doar 44% ADN de asiatic.