Nick Mead a făcut descoperirea uluitoare imediat după ce a primit tancul irakian de tip 69, o copie chineză a modelului sovietic T-55.

Specialiștii cred că aurul a fost furat de către soldați irakieni în timpul invaziei din Kuweit din 1990, dar a fost uitat în interiorul mașinii de luptă de peste 36 de tone.

Bărbatul nu a stat mult pe gânduri și a predat aurul autorităților. În schimb, colecționarul a primit o chitanță, care este acum păstrată într-un seif din Londra.

"Regret că l-am predat. Ar fi trebuit să primesc cel puțin o recompensă pentru asta, dar nu am primit absolut nimic. Când am găsit lingourile de aur, nu știam ce să facem cu ele. Nu poți merge cu cinci lingouri de aur la casa de amanet. Așa că am sunat poliția. Aurul are o amprentă digitală. Ei știu de unde a fost extras. Cu siguranță a fost furat din Kuweit. La momentul respectiv, existau tot felul de teorii ale conspirației care susțineau că l-am păstrat. Dar nu am primit nimic, din păcate", a declarat bărbatul, pentru Daily Mail.