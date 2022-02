ISS nu zboară deasupra Rusiei, așa că toate riscurile vă aparțin”, spune Rogozin.

În 2014 Rogozin a fost supus unor sancțiuni de către Washington din cauza rolului său ca ministru adjunct al apărării în timpul anexării Crimeei de către Rusia. Sancțiunile au vizat și sectorul aerospațial al Rusiei întrucât tehnologia folosită de rachete poate fi utilizată și pentru arme nucleare.

„După ce am analizat sancțiunile împotriva industriei noastre aerospațiale, sugerez ca SUA să își ducă astronauții la bordul Stației Spațiale Internaționale folosind o trambulină”, a scris direcotul Roscomos atunci pe Twitter.

La momentul respectiv NASA era complet dependentă de rachetele Soyuz rusești pentru a duce astronauți americani la bordul stației spațiale.

Însă acea dependență a luat sfârșit anul trecut când racheta Falcon 9 a SpaceX și capsula Crew Dragon au dus astronauți în spațiu de pe pământ american pentru prima dată după aproape un deceniu.

La scurt timp după lansarea cu succes de la Centrul Spațial Kennedy Musk i-a răspuns lui Rogozin, dovedind că nu a uitat de comentariul făcut de acesta cu ani în urmă.

„Trambulina funcționează”, a declarat fondatorul SpaceX în timpul unei conferințe de presă susținută alături de oficiali ai NASA.

Ulterior, Rogozin se plângea la CNN în primul interviuacordat de acesta presei occidentale de când a devenit director general al Roscosmos: „Milionarii noștri preferă mai mult să investească în iahturi decât în aeronave spațiale”.

The head of Russia's space agency: "If [the U.S.] blocks cooperation with us, who will save the ISS from an uncontrolled descent out of orbit and a fall on the United States or"—continued in his next tweet—"Europe?"



"The ISS doesn't fly over Russia, so all the risks are yours." https://t.co/LSU1F4GnL8