Suspiciunile de corupție din partea Qatarului au ajuns în vârful Parlamentului European. Este vorba despre eurodeputata Eva Kaili, vicepreședinte al Parlamentului European. Kaili a fost exclusă din partidul grec PASOK după acuzațiile de corupție pentru care este investigată. Partenerul acesteia fusese interceptat de investigatori vineri dimineața. Ambii sunt acum cercetați pentru corupție. Eva Kaili este unul dintre cei 14 vicepreședinți ai PE.

Vineri dimineața și apoi pe tot parcursul zilei, au fost efectuate peste 15 percheziții de către polițiștii și procurorii belgieni, iar patru persoane, considerate suspecte, au fost arestate pentru a fi audiate. Printre aceștia, Luca Visentini, proaspăt ales secretar general al Confederației Sindicale Internaționale, fostul europarlamentar S&D Pier-Antonio Panzeri precum și fostul său asistent parlamentar, care e actual colaborator legat de grupul S&D, dar și actual partener al dnei Eva Kaili.

Kaili, în vârstă de 44 de ani, fost prezentator de televiziune elenă și europarlamentar din 2014. Casa ei a fost percheziționată vineri după-amiază , fiind dusă ulterior la audieri.

Singura modalitate de a aresta un parlamentar protejat de imunitate este să-l prinzi în flagrant, comentează publicația Le Soir.

La 1 noiembrie, a fost raportat pe Twitter că doamna Kaili s-a întâlnit cu domnul Al Marri, ministrul Muncii din Qatar: „Acest oficial al Uniunii Europene salută angajamentul Qatarului de a-și continua reformele în materie de muncă după Cupa Mondială din 2022 și doresc un turneu bun”.

"I alone said that Qatar is a frontrunner in labour rights, abolishing kafala and reducing minimum wage."



Eva Kaili, Vice-President of the European Parliament in a plenary speech. She\"s been questioned in a corruption investigation by Belgian authorities.



It\"s appalling. pic.twitter.com/P8zzsEpEXD