Directorul programelor Siria şi Combaterea Terorismului şi Extremismului la Institutul din Orientul Mijlociu, Charles Lister, a postat, pe contul său de Twitter, un videoclip în care doi pirotehnişti dezamorsează o bombă cu mâinile goale şi fără nicio altă protecţie.

Aceştia folosesc doar o sticlă de apă pentru a evita un dezastru.

”Această bombă aruncată de Rusia ar distruge o clădire. Şi, totuşi, aceşti doi pirotehnişti ucraineni o dezamorsează cu două mâini şi o sticlă de apă, în timp ce obuzele aterizează în apropiere”, a scris Charles Lister, pe Twitter.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz