Yanjin, cea mai îngustă localitate din lume, se află sub administrația orașului Zhaotong. Acesta are doar 30 de metri lățime în cel mai îngust punct al său și 300 de metri în cel mai lat.

Yanjin county, Yunnan is the narrowest town in China, nestled between mountains and the Guanhe River. - From r/China



Shockingly low number of bridges. pic.twitter.com/UskieLX9N6