Coronavirus. Producătorul american Harvey Weinstein, declarat vindecat de COVID-19 în închisoare

Anunțul despre vindecarea de COVID-19 a lui Harvey Weinstein a fost făcut de purtătorul său de cuvânt, la peste două săptămâni după ce reprezentanţii închisorii în care se află producătorul de film american au spus că acesta a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.

Weinstein a fost confirmat cu SARS COV-2 pe 23 martie. El era in carantina in închisoarea Wende din New York.

Pe 11 martie, producătorul de film în vârstă de 68 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol asupra Jessicăi Man, o actriţă aspirantă în momentul comiterii faptei, şi agresiune sexuală asupra asistentei de producţie Mimi Haleyi.

Peste 80 de femei, printre care actriţe ca Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune care au avut loc pe durata a zeci de ani. Producătorul american a negat acuzaţiile şi a spus că toate raporturile sale sexuale au fost consensuale.

În urma sentinţei din martie, Harvey Weinstein a fost internat la Bellevue Hospital din Manhattan pentru probleme cardiace. A fost transferat apoi la închisoarea Wende pe 18 martie, după o perioadă petrecută în închisoarea de pe Insula Rikers, lângă New York.

În paralel, Harvey Weinstein este vizat de alte acuzaţii de agresiune sexuală, formulate în instanţe din Los Angeles.

Condamnarea producătorului Harvey Weinstein a fost considerată o victorie răsunătoare obţinută de #MeToo, o mişcare înfiinţată pentru a combate agresiunile sexuale comise de bărbaţi influenţi din diverse sectoare de activitate.

Aflat în dizgraţie, unul dintre cei mai influenţi producători de la Hollywood, Weinstein a produs filme de succes ca lungmetrajul "Shakespeare in Love", recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun film, pe lângă „Pulp Fiction”, „Pacientul englez/ The English Pacient”, „Bandele din New York/ Gangs of New York” şi „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love”, premiat cu Oscar.