CORONAVIRUS. Imagini dezolante din Wuhan, orașul pustiit de virusul ucigaș

Bilanțul victimelor crește într-un ritm copleșitor

Bilanțul epidemiei a crescut. Comisia Națională de Sănătate din China a anunțat, miercuri dimineață, că au murit 132 de personae, iar alte 1.459 cazuri sunt confirmate. Oficialii din domeniul sănătății avertizează că virusul poate cauza pneumonii severe care pot dura până la o săptămână. Totodată, sfătuiesc oamenii să aibă grijă deoarece acesta se răspândește foarte rapid de la om la om, fără a prezența simptome. Există teorii ale conspirației care spun că virusul ar proveni dintr-un laborator din Wuhan, unde cercetătorii chinezi analizează bolile letale și contagioase.

You thought you had a long day... Healthcare workers taking a break for working non-stop to fight #coronavirus #WuhanVirus #CoronaOutbreak #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/9zyqrD57uj