Conflict militar ruso-american în Siria. Patru trupe americane au fost rănite

Militarii ruşi au refuzat să oprească şi au recurs la câteva manevre şi măsuri agresive, precum blocarea vehiculelor şi suportul aerian din partea elicopterelor. Incidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 24 august. Conform primelor informaţii puse la dispoziţie, patru trupe americane au fost rănite, scrie Mediafax.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc