A fost nevoie de cinci polițiști ruși pentru a reține o femeie în vârstă care afișa un poster anti-război în Omsk.



Întreg incidentul a fost filmat de martori, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare.

It took five police officers to detain one elderly woman with an anti-war poster in #Omsk. pic.twitter.com/4DqJQ4eZJB