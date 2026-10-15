Cel puțin 27 de elevi și un profesor, morți după prăbușirea acoperișului unei școli, în Pakistan. Zeci de copii, prinși sub dărâmături VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 oct. 2026, 10:44

Cel puțin 27 de elevi, majoritatea cu vârste sub 13 ani, și un profesor au murit joi, după prăbușirea acoperișului unei școli private din Peshawar, în nordul Pakistanului. Alte 20 de persoane au fost rănite, iar autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește, în condițiile în care există informații că mai mulți copii sunt încă prinși sub dărâmături, relatează Reuters.

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