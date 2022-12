O furtună intensă a afectat zilele acestea nordul Japoniei. Vorbim despre ninsori de trei ori mai importante cantitativ față de media anotimpului şi care au lăsat mii de oameni fără electricitate.

Ultimele ore au făcut, practic, bilanţul victimelor să crescă de la 11 morţi, sâmbătă, la 17 morţi luni, relatează și Sky News pe Twitter.

