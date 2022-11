Născut pe 7.10.1952, Vladimir Putin are codul numerologic 25, 7 11 și 2.

UN PSIHIC FOARTE PUTERNIC, CAPABIL SĂ CONDUCĂ LA NIVEL ÎNALT

"Din acest cod numerologic realizăm matrița psiho-energetico-informațională. Vedem că vorbim de o forță psihică foarte mare, apare de 4 ori cifra 1, înseamnă că e o persoană cu un psihic foarte puternic, capabilă să conducă la nivel înalt. O persoană cu un psihic slab nu ar reuși acest lucru. Așadar, știm că are capacitatea psihică să susțină funcția pe care o are și un conflict de o asemenea anvergură", a explicat numerologul, la Realitatea Plus.

LIPSEȘTE CIFRA 4, TREBUIE SĂ AIBĂ GRIJĂ LA SĂNĂTATE

"La nivelul 2 avem planul emoțional, unde găsim 3 cifre și planul energetic, adică dacă are energia să facă multe lucruri, dacă are energia să ne transmită planurile lui, să ne facă să-i urmărim. Iarăși vorbim de o capacitate foarte mare. Clar este un om care-i atrage ușor pe ceilalți.

Pe 3 avem planul cognitiv, ceea ce însemnă capacitatea de a face conexiuni.

Apoi avem planul fizic, în care nu regăsim cifra 4, deci trebuie să aibă mare grijă la sănătate. Toți oamenii care nu au cifra 4 în structura numerologică, mai ales după ce au trecut de vârsta de 40 de ani, se pot îmbolnăvi foarte ușor, mai ales dacă nu se menajează.

ARE UN SCOP, NU-I PASĂ DE VICTIME, NU ARE MULTĂ COMPASIUNE

În planul spiritual, avem de 2 ori cifra 7, se duce înseamnă că este un om care are o intuiție foarte puternică, care se duce și în plan nevăzut. Oamenii cu multe cifre de 7 sunt oameni cu viziune.

În plan social, vedem că este legat de 8, cum se raportează la lume, dar și de 6. Este la extreme, adică își asumă responsabilitatea, dar nu neapărat ca acel om care se sacrifică sau este un salvator. Are un scop puternic, profund, dar nu neapărat din postură ca salvator, care să aibă grijă de orice victimă. Nu are prea multă compasiune.

Planul intelectual, care este legat de 9. În plan sexual și tendința de supraviețuire către a intui oportunități," a mai afirmat Corina Stratulat.