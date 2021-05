"Vom răspunde focului cu foc", a spus Netanyahu în discursul video.



"Această operaţiune militară va continua atâta timp cât va fi necesar până când ne îndeplinim scopurile şi obţinem pace şi securitate pentru toţi cetăţenii israelieni", l-a citat Jerusalem Post pe premierul israelian.

Cabinetul de securitate israelian se va reuni duminică, potrivit aceleiaşi surse.

Rachetele trase de militanţii palestinieni au continuat să lovească oraşele israeliene sâmbătă, unde sirenele de avertizare s-au auzit în oraşul Beersheba din sudul Israelului şi în zone de frontieră din apropiere de Gaza, a anunţat armata israeliană.

Alarmele s-au auzit de mai multe ori şi la Tel Aviv, ultima dată sâmbătă seara târziu. Cel puţin o persoană a fost ucisă sâmbătă într-un atac cu rachetă în zona oraşului Tel Aviv.

Armata israeliană a lovit noi ţinte pe teritoriul palestinian, inclusiv lansatoare de rachete şi două unităţi de luptă ale mişcării Hamas.

Aviaţia israeliană a distrus şi un bloc din Fâşia Gaza în care se aflau mai multe organizaţii media. Potrivit armatei israeliene, clădirea adăpostea şi "bunuri militare" ale Hamas, iar civilii au fost avertizaţi înainte de tirul aerian pentru a avea timp să evacueze.

"Este o evoluţie incredibil de îngrijorătoare. Am evitat la limită o pierdere teribilă de vieţi omeneşti", a spus şeful Associated Press (AP), Gary Pruitt, la New York.

Agenţia de ştiri americană a fost informată în avans despre lovitura aeriană, a spus el. O duzină de jurnalişti ai AP şi independenţi au putut fi evacuaţi în siguranţă.

Armata israeliană susţine că a vizat locuinţa Khalil al-Hayya, adjunctul şefului biroului politic al Hamas şi alţi oficiali de rang înalt.

Potrivit Ministerului Sănătăţii din Fâşia Gaza, în jur de 145 de palestinieni au fost ucişi şi 1.100 răniţi după escaladarea luptelor, luni.

Potrivit serviciului de salvare Magen David Adom, zece persoane au fost ucise şi 636 rănite în Israel în urma tirurilor cu rachete din ultimele câteva zile.

Militanţii palestinieni au lansat continuu rachete asupra Israelului de luni. Peste 2.300 de rachete au fost lansate, potrivit armatei israeliene, deşi circa 20% cad în Fâşia Gaza, fără a lovi teritoriul israelian.

Israelul a răspuns cu lovituri aeriene şi tiruri de artilerie, lovind peste 650 de ţinte, a declarat un ofiţer al armatei israeliene.