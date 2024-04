Incidentul s-a intamplat duminica dimineata. Invelisul metalic al unui motor a cazut de pe un avion Boeing si a lovit flapsul aripii avionului in timp ce zborul Southwest Airlines cu destinatia Houston decola de pe Aeroportul International Denver, au declarat oficialii americani, citati de CBS News.

Zborul 3695 al Southwest Airlines s-a intors in siguranta pe aeroport in jurul orei locale 8:15 in urma incidentului, iar Boeing 737-800 a fost remorcat pana la unul dintre terminale, potrivit Administratiei Federale a Aviatiei. Avionul se indrepta spre Aeroportul William P. Hobby din Houston.

Incidentul a putut fi auzit pe inregistrarile controlului traficului aerian.

„Declaram o urgenta pentru Southwest 3695 si am dori o intoarcere imediata pe pista”, a putut fi auzit un oficial de control al traficului aerian spunand in inregistrare. „Se pare ca avem o bucata din capota motorului care atarna pe flaps”. O capota este un capac detasabil al motorului.

Pasagerii zborului vor ajunge in Houston cu o alta aeronava, a declarat un purtator de cuvant al Southwest. Acestia urmeaza sa ajunga cu aproximativ trei ore intarziere fata de program. Mai mult de 130 de pasageri se aflau la bordul zborului.

O echipa de mentenanta a Southwest inspecteaza avionul, iar FAA va investiga, de asemenea, au declarat oficialii. Avionul a fost livrat in 2015, potrivit inregistrarilor FAA.

Compania Boeing a fost cercetata in ultimele luni dupa ce un panou de usa a explodat la un avion Boeing 737 Max 9 in timpul unui zbor al Alaska Airlines in ianuarie.

