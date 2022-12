În imaginile şi înregistrările publicate pe reţelele de socializare se pot vedea autoturisme şi camioane avariate îngrămădite una peste cealaltă pe podul Zhengxin Huanghe. Una dintre maşini era strivită în mijlocul altor vehicule, potrivit imaginilor CCTV, potrivit Reuters.

WATCH: #BNNChina Reports



Due to extremely foggy conditions, more than 200 vehicles were involved in a major pileup on a bridge in central #Zhengzhou City in the morning, according to the province.



As of 9:30 a.m., 11 people had been rescued, and operations were still underway. pic.twitter.com/7nslu48TIF