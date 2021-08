,,Doi talibani au venit cu pistoalele şi erau gata să îl lovească, iar noi a trebuit să intervenim şi să ţipăm, dar a fost un alt luptător taliban care a spus <<Nu, nu, nu faceţi asta, sunt jurnalişti>>", a povestit Clarissa Ward pentru CNN.

Jurnalista a declarat că echipa ei a fost acostată de oameni care le-au cerut ajutorul să fugă din ţară, potrivit Independent.

,,Este atât de copleşitor. Toată lumea vine la noi cu acte, paşapoarte, spunând că au lucrat în diverse tabere, că au fost translatori, să îi ajutăm să plece în America, să fugă din ţară. Iar apoi un taliban a venit şi a ridicat pistolul în aer ca şi cum era gata să tragă, aşa că am fugit şi ne-am adăpostit", a mai precizat aceasta.

Clarissa Ward descrie incidentul drept cel mai terifiant moment pentru echipa CNN.

Corespondentul a mai transmis că producătorul Brent Swails filma cu telefonul, când doi luptători s-au apropiat, gata să îl lovească. Restul echipei CNN a încercat să intervină, alături de un alt taliban care le-a spus celorlalţi să nu atace reporterii.

,,Am relatat tot felul de situaţii nebuneşti, dar aici a fost haos", a mai povestit Clarissa Ward.

"Two Taliban fighters just came up with their pistols, and they were ready to pistol whip [our producer who was taking video]. We had to intervene and scream...” pic.twitter.com/3mvCCTlSQR