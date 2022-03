Vorbim de o cantitate uriașă de informații privind cenzura rușilor. Agenția este în subordinea statului și are acces la toate canalele de comunicare oficiale destinate publicului din Rusia.

Este autoritatea guvernului care a cenzurat nenumărate informații și imagini privind invazia rușilor în Ucraina, dar și scandaluri mai vechi.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh