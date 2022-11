Jurnaliștii turci susțin că blindatul a fost furnizat Ucrainei de România, Croația sau Moldova.

La scurt timp de la publicare, fotografia a devenit virală pe rețelele de socializare. Jurnaliștii susțin că este vorba despre un TAB-71M ucrainean, modificat în România.

De altfel, la începutul lunii octombrie, Rusia a cerut oficialilor români să recunoască public că trimite arme Kievului. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt de la Kremlin, a acuzat Bucureștiul că se ascunde după un așa-zis „sprijin umanitar”.

TAB-71M armored personnel carriers were spotted for the first time in Ukraine. This was reported by the Oryx analytical group. This is the Romanian version of the BTR-60PB. It is unknown how many pieces of equipment the Ukrainian military received and from whom exactly. pic.twitter.com/x94IdpeErH