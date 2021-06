Treizeci de persoane au fost arestate după meciul de vineri seară Anglia – Scoţia, de la Campionatul European de fotbal, potrivit The Guardian.

„13 arestări au fost pentru tulburarea ordinii publice, şase pentru provocarea de incidente în stare de ebrietate, patru pentru ultraj, trei pentru agresiuni, două legate de droguri şi câte una pentru încălcarea unui ordin de părăsire a zonei şi pentru încălcarea unui ordin de interdicţie”, a anunţat Scotland Yard.

Crowds of England and Scotland football fans have clashed in London, prompting police to intervene. The Euro 2020 game between the two teams ended with a 0-0 draw.



Follow us on Telegram https://t.co/4xzXvo6aO3 pic.twitter.com/CSdqehYs1F