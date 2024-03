Sursa citată susține că pilotul s-a catapultat la timp și a fost preluat, teafăr, de către echipele Serviciului de salvare din Sevastopol, la aproximativ 200 de metri de țărm.

Anterior, la 28 martie, canalele rusești Telegram au transmis presupusele imagini cu avionul în flăcări și în cădere deasupra peninsulei ocupate și cu o parașută a pilotului ejectat.

Potrivit afirmațiilor împărtășite pe canalul Telegram al Crimeei Wind, avionul a fost doborât din greșeală de către forțele rusești.

🔥 Oh, how beautifully it burns and falls. Thank you, Russian air defense, keep it up. pic.twitter.com/x4glxTZ43t