O firmă israeliană de informații a publicat imagini din satelit în care se observă o „prezență neregulată” a bombardierelor strategice rusești la baza aeriană Olenya, lângă Finlanda.

În raportul israelienilor se arată „că baza aeriană Engels, situată în sud-estul Rusiei, este posibilul punct de plecare al bombardierelor strategice detectate în baza aeriană Olenya”.

Baza aeriană Engels găzduiește singurele bombardiere strategice ale Rusiei. Acestea sunt capabile să transporte rachete de croazieră și arme nucleare strategice și au fost activate încă de la începutul invaziei, în luna februarie.

Israeli intelligence firm @ImageSatIntl has detected an “irregular presence” of Russian TU-160 & TU-95 strategic bombers deployed to Olenya Airbase. The base, on the Kola Peninsula, houses a significant number of military hardware, including tactical & strategic nuclear weapons pic.twitter.com/g5Hi7pqgbw