Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în comunităţile autonome Andaluzia şi Extremadura din Regatul Spaniei că Agenţia meteorologică locală - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a emis coduri roşu şi portocaliu de caniculă, pentru perioada 17 - 19 iulie.



Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă, precizează Ministerul român al Afacerilor Externe.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: http://www.meteoalarm.org, http://sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte în siguranţă" (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Intense #heatwave conditions developing across Europe, with #Spain exceeding Land Surface Temperatures (LST) of 45 C!



Note: LST is not air temperature and largely depends on the type of surface. Nevertheless, its getting dangerously hot.



Made with @NASA MODIS & #EarthEngine pic.twitter.com/11ERFmSwSm