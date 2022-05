O a patra persoană, victimă a atacului, se află în stare critică. Un martor a declarat că a observat cel puţin doi atacatori, unul având o armă de foc şi celălalt un cuţit. Aceştia au reuşit să fugă după atac şi sunt căutaţi de poliţie, care consideră că este vorba despre un act terorist.

În ultimele săptămâni au avut loc în Israel mai multe atacuri mortale şi ciocniri violente între palestinieni şi poliţiştii israelieni.

Just as Independence Day ends, initial reports of a terrorist attack in Elad, multiple injured. https://t.co/YGAZteNea0

#BREAKING: Terrorist attack in Elad city in central Israel.



At least 6 people are injured. pic.twitter.com/5gix87JGdW