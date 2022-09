Cel puțin 13 persoane, între care 7 copii, au fost ucise, luni, într-un atac armat.

Un bărbat înarmat a intrat într-o școală din centrul Rusiei și a început să tragă la întâmplare. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alții au fost răniți, conform autorităților ruse.

Atacul a avut loc la școala cu numărul 88, în care se aflau în jur de 1.000 de elevi și 80 de profesori.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, care a citat comitetul rus de investigații, atacatorul purta un tricou negru cu simboluri naziste și o cagulă.

Bărbatul nu avea niciun document de identitate asupra sa.

După atac, bărbatul s-a sinucis.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.



Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO