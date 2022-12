decizie soc angelina kjoloie

Angelina Jolie a anunțat că renunță la rolul de ambasador ONU pentru refugiați după peste 20 de ani.

Celebra actriță americană a anunţat vineri că renunţă la rolul său de ambasador al bunăvoinţei al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), după 21 de ani de serviciu în slujba acestei instituţii, potrivit AFP, relatează agerpres.ro.

„După 20 de ani de activitate în cadrul sistemului ONU, simt că este timpul să lucrez în mod diferit, interacţionând direct cu refugiaţii şi organizaţiile locale, a explicat actriţa într-un comunicat UNHCR.

„Angelina Jolie este de foarte mult timp un important partener umanitar al UNHCR. Suntem recunoscători pentru deceniile de serviciu, pentru angajamentul său şi diferenţa pe care a făcut-o pentru refugiaţi şi persoanele forţate să fugă”, a declarat Filippo Grandi, directorul UNHCR.

Angelina Jolie, una dintre cele mai emblematice personalităţi de la Hollywood, a efectuat peste 60 de misiuni pe teren de-a lungul anilor, în timpul acestor deplasări atrăgând prin prezenţa sa atenţia asupra refugiaţilor.

Recent, ea a călătorit în Yemen şi Burkina Faso cu UNHCR pentru a se întâlni cu persoane strămutate care au îndurat „două dintre situaţiile de urgenţă cele mai subfinanţate şi mai puţin raportate din lume”.

În luna aprilie ea a fost în vizită umanitară și în Ucraina, putând fi văzută într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare zâmbind și făcând cu mâna fanilor în timp ce se afla într-o cafenea în Liov, cel mai mare oraș din vestul țării.

Angelina Jolie has just arrived to Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/Cs894omI9d