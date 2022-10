Mișcarea americanilor vine pe fondul tensiunilor provocate de Vladimir Putin, care amenință cu atacul nuclear. Se pare că modernizarea programului B61 a fost discutată în documentele bugetare și declarațiile publice de ani de zile, iar oficialii Pentagonului au subliniat că înlocuirea bombelor mai vechi este necesară.

Deși oficialii au declarat că aducerea bombei gravitaționale în Europa nu are de-a face cu evenimentele actuale din Ucraina, unele persoane se tem că această mutare ar putea tensiona și mai mult o situație deja dusă la extrem.

Și compania care produce dronele Bayraktar va deschide o fabrică în Ucraina. Directorul general al companiei turcești a declarat că planurile vor continua, în ciuda unor obstacole create de război. Mai ales că dronele şi-au dovedit eficienţa împotriva blindatelor şi sistemelor antiaeriene ale Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului. Modelul Bayraktar TB2 a ajuns atât de popular încât ucrainenii au compus un cântec despre el.

Și România a anunțat că vrea să cumpere dronele respective, prețul total al achiziției fiind estimat la 300 de milioane de dolari.

Între timp, Ucraina a dezvăluit noua dronă SHARK, despre care se spune deja că este noul coșmar al rușilor. Ucrainenii subliniază că drona poate zbura până la 60 de kilometri în spatele liniilor inamice și că poate transmite date de precizie ale sistemelor.

Now officially! Proud to present our new drone - #SHARK

We started working on it already after Feb 24, in conditions of full-scale invasion of the rf.

And in less than half a year, SHARK was already flying.

Completely 🇺🇦 drone - from idea to production.

Just beautiful & effective pic.twitter.com/YD4opSRGNG